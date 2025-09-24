موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج، ملکر نمٹنا ہوگا، مصدق ملک
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے اقوامِ متحدہ کے پاکستان میں ریذیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحیی سے ملاقات کی۔۔۔
محمد یحییٰ نے کہاکہ اس وقت اقوامِ متحدہ کے 24ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن کی اولین ترجیح پاکستان کی ترقی و استحکام کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے میں معاونت فراہم کرنا ہے۔ اقوامِ متحدہ کے پاکستان میں جاری پروگرامز پر گفتگو ہوئی۔ اس دوران ان پروگرامز کے دائرہ کار، عمل درآمد کی حکمتِ عملی، اثرات اور مستقبل کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ موسمیاتی موافقت، تخفیف اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مؤثر بنایا جاسکے۔ مصدق ملک نے اقوامِ متحدہ کی مسلسل شراکت داری کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ حکومتِ پاکستان ایسے اشتراکی ڈھانچوں کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پرعزم ہے جن سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثرہ کمیونٹیز کیلئے ٹھوس اور نمایاں نتائج برآمد ہوں۔