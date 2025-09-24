صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

  • اسلام آباد
برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے منگل کو لوک ورثہ کا دورہ کیا اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں لوک ورثہ کمپلکس، شکرپڑیاں میں پو دا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔۔۔

 میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے برطانوی کمشنر نے کہا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں سرفہرست ہے ۔ برطانیہ موجودہ سیلاب کی صورتحال میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اِس سلسلے میں ہر ممکن مدد کر رہا ہے ۔ لوک ورثہ پاکستانی ثقافتی اقدار کی ترویج اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر