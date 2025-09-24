برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے منگل کو لوک ورثہ کا دورہ کیا اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں لوک ورثہ کمپلکس، شکرپڑیاں میں پو دا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔۔۔
میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے برطانوی کمشنر نے کہا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں سرفہرست ہے ۔ برطانیہ موجودہ سیلاب کی صورتحال میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اِس سلسلے میں ہر ممکن مدد کر رہا ہے ۔ لوک ورثہ پاکستانی ثقافتی اقدار کی ترویج اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔