کمیونیکیشن، ریلویزمیں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع،علیم خان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی ریجنل ہیڈنے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے ملاقات میں پاکستان میں مختلف شعبوں بالخصوص ذرائع آمدورفت میں مزید سرمایہ کاری کا عندیہ دیتے ہوئے رواں پروگرام کیلئے پاکستان کو اہم ملک قرار دیا ہے۔۔۔
اے ڈی بی کی ریجنل ہیڈ نے وفاقی وزیر مواصلات کو نومبر میں ہونے والی عالمی ’’بشکیک کانفرنس‘‘ میں شرکت کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر نے اے ڈی بی کی ریجنل ہیڈ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کیلئے ایشین ڈویلپمنٹ بینک سے پارٹنر شپ اہم ہے اور اس بینک کا پاکستان میں شاہراہوں کی تعمیر میں دلچسپی کا اظہار خوش آئند امر ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کمیونیکیشن، ریلویز اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ ایشین ڈویلپمنٹ بینک کی ریجنل ہیڈ اور وفد کے اراکین نے اجلاس کو بتایا کہ اُن کا ادارہ پاکستان میں مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں مزید انویسٹمنٹ کرے گا جبکہ بی ٹی بی اور جی ٹو جی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔