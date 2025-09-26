جرائم میں ملوث 6اشتہاری مجرموں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاری مجرموں سمیت 18 جرائم پیشہ عناصر گرفتار۔۔۔
ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ سیکرٹریٹ، کوہسار، شالیمار، ترنول، سبزی منڈی، کھنہ، ہمک، لوہی بھیر اور تھانہ بہارہ کہو پولیس ٹیموں نے 12ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 650گرام ہیروئن، 528آئس اور مختلف بور کے 5عدد پستول اور ایک عدد رائفل معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔