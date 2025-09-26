صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) لارنس کالج گھوڑا گلی کا 165واں فاؤنڈرز ڈے روایتی جوش و خروش سے منایا گیا۔ یہ دن اس عظیم مادر علمی کی شاندار تاریخ، اعلیٰ روایات اور کردار سازی کے مشن کی یاد تازہ کرتا ہے۔

 اس موقع پر پرنسپل بریگیڈیئر (ر) جواد احمد ذکا، بورڈ آف گورنرز کے اراکین ، اساتذہ، طلبا، والدین اور اولڈ گیلینز نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان اعزاز چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اور مہمانِ خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی تھے ۔پر نسپل نے خطاب میں اساتذہ، طلبا اور انتظامیہ کی محنت کو سراہا اور تعلیمی و تربیتی میدان میں کالج کی نمایاں کامیابیوں کا ذکر کیا ۔  اختتام پر مہمانِ خصوصی میر سرفراز بگٹی نے کالج انتظامیہ اور طلبا کو مبارکباد دی۔ انھوں نے لارنس کالج کے ساتھ گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے زمانہ طالب علمی کی خوب صورت یادوں کو تازہ کیا۔

