رِی وائرنگ رائٹس ہیکاتھون برائے انصاف کا آج سے آغاز
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) این سی ایچ آر، سپریم کورٹ کے تعاون سے اپنی نوعیت کا پہلا چار روزہ قومی پروگرام رِی وائرنگ رائٹس ہیکاتھون برائے انصاف کا آج آغاز کر رہا ہے۔
پروگرام کا مقصد عدالتی اصلاحات کیلئے نوجوانوں کی اختراعی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ یہ اہم اقدام یونائیٹڈ نیشن ڈیو لپمنٹ پروگرام ، یورپی یونین ، ایکسیلیریٹ پراسپرٹی اور کے ایف ڈبلیو کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ جات کے طلبا کی ٹیمیں اور نوجوان بانی شرکت کریں گے۔