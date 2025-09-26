صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سواروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

  • اسلام آباد
بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سواروں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد پولیس نے بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سواروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔

 جس کے تحت وفاقی پولیس نے رات گئے اچانک سخت احکامات جاری کرتے ہوئے تمام تھانوں اور گشت پر مامور پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سواروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ وائرلیس پیغام میں کہا گیا ہے کہ 134کی کارروائی کے تحت ایسے تمام موٹرسائیکل تھانوں میں بند کیے جائیں گے۔ موٹرسائیکل صرف اسی وقت تھانے سے چھوڑے جائیں گے جب شہری ہیلمٹ لے کر آئیں گے اور اس دوران باقاعدہ تصاویر بھی بنائی جائینگی۔

