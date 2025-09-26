پاک سیکرٹریٹ میں پارکنگ کیلئے والٹ سروس شروع
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاک سیکرٹریٹ میں سرکاری دفاتر کی پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ ضلعی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور سی ڈی اے کی مشترکہ حکمت عملی سے حل ہوگیا۔
پارکنگ کیلئے والٹ سروس کامیابی سے جاری ہے غیر قانونی پارکنگ سے نمٹنے کیلئے ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے لفٹر کے ذریعے گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی۔ اے سی سیکرٹریٹ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر پارکنگ کی مانیٹرنگ تمام بلاکس میں گاڑیوں کی پارکنگ کیلئے شیڈز کی جگہ مختص کر دی گئی، ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ شیڈز کے علاوہ کسی بھی جگہ پر پارکنگ کرنے کی صورت میں گاڑی تھانے منتقل ہو گی۔ گاڑیوں کی نئی پارکنگ سکیم کے بعد پیدل چلنے والوں کیلئے راستہ وسیع ہوگیانئی حکمت عملی سے پاک سیکرٹریٹ میں ٹریفک جام کا مسئلہ بھی حل ہوگیا۔