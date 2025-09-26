صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سیکرٹریٹ میں پارکنگ کیلئے والٹ سروس شروع

  • اسلام آباد
پاک سیکرٹریٹ میں پارکنگ کیلئے والٹ سروس شروع

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاک سیکرٹریٹ میں سرکاری دفاتر کی پارکنگ کا دیرینہ مسئلہ ضلعی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور سی ڈی اے کی مشترکہ حکمت عملی سے حل ہوگیا۔

پارکنگ کیلئے والٹ سروس کامیابی سے جاری ہے غیر قانونی پارکنگ سے نمٹنے کیلئے ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے لفٹر کے ذریعے گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی۔ اے سی سیکرٹریٹ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر پارکنگ کی مانیٹرنگ تمام بلاکس میں گاڑیوں کی پارکنگ کیلئے شیڈز کی جگہ مختص کر دی گئی، ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ شیڈز کے علاوہ کسی بھی جگہ پر پارکنگ کرنے کی صورت میں گاڑی تھانے منتقل ہو گی۔ گاڑیوں کی نئی پارکنگ سکیم کے بعد پیدل چلنے والوں کیلئے راستہ وسیع ہوگیانئی حکمت عملی سے پاک سیکرٹریٹ میں ٹریفک جام کا مسئلہ بھی حل ہوگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع

قبضے کا طریقے بدل گیا،ریکارڈ میں جعلسازی کرکے سرکاری زمینیں فروخت : محسن شیخانی

ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین

دھاندلی کا اصل نام پیپلزپارٹی، الیکشن کمیشن سہولت کار ،منعم ظفر

میئر کے احکامات پر جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازآج سے ہوگا

کاٹی کی شاندار خدمات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ