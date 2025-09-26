نیشنل ایجوکیشن سسٹم فلیگ شپ کیمپس پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تربیتی سیشن
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل ایجوکیشن سسٹم فلیگ شپ کیمپس پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ اور تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
باہمی مشاورت سے نیشنل ایجوکیشن سسٹم کیمپسز کو مزید بہتر بنانے، معیاری اور جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی سمیت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے تاکہ نیشنل ایجوکیشن سسٹم مستقبل میں ایک مثالی تعلیمی نظام کے طور پر ابھر سکے، اجلاس میں این پی ایف کے تمام ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور این ای ایس کے سٹاف نے شرکت کی۔