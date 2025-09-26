صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ایجوکیشن سسٹم فلیگ شپ کیمپس پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تربیتی سیشن

  • اسلام آباد
نیشنل ایجوکیشن سسٹم فلیگ شپ کیمپس پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تربیتی سیشن

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل ایجوکیشن سسٹم فلیگ شپ کیمپس پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ اور تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔

باہمی مشاورت سے نیشنل ایجوکیشن سسٹم کیمپسز کو مزید بہتر بنانے، معیاری اور جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی سمیت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے تاکہ نیشنل ایجوکیشن سسٹم مستقبل میں ایک مثالی تعلیمی نظام کے طور پر ابھر سکے، اجلاس میں این پی ایف کے تمام ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور این ای ایس کے سٹاف نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں 76واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال،بھکر،خوشاب،میانوالی میں بھی نصب کرنیکی تیاریاں

ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام فعال واٹر پلانٹس کا معائنہ

کوچ کی موٹرسائیکل کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،شوہر،بیٹا زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ