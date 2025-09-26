پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے وفد کا سیف سٹی کا دورہ، بریفنگ
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے وفد نے سیف سٹی کا دورہ کیا، وفد کو مرکزی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر، جدید تکنیک کے حامل کیمروں اور پولیس آپریشنز سنٹر ہال کا دورہ کروایا گیا اور اس کے طریقہ کار اور افادیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
وفد کو بتایا گیا کہ سیف سٹی اسلام آباد جدید تکنیکی منصوبے کے ذریعے مختلف شعبہ جات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس میں پولیس آپریشنز سنٹر، ایمرجنسی کنٹرول سنٹر، آن لائن وویمن پولیس اسٹیشن، ڈسپیچ کنٹرول سنٹر، ای چالان سسٹم اور ’’پکار 15‘‘ ایمرجنسی ہیلپ لائن جیسے اقدام شامل ہیں۔