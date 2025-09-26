غزہ میں اسرائیلی جارحیت عالمی برادری کی ناکامی ،مقررین
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور نسل کُشی عالمی برادری کی ناکامی کی عکاسی کرتی ہے، جسے امریکی سیاست، زیادہ تر عرب ممالک کے ناکافی ردِعمل اور غیر مؤثر عالمی اداروں نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
یہ صورتحال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ اسرائیلی اقدامات اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے مسلم اتحاد، وسائل کے باہمی اشتراک، مشترکہ دفاعی معاہدوں اور امن قائم رکھنے والی افواج کی فوری ضرورت ہے ۔ یہ مشاہدات تجربہ کار سفارتکاروں، دفاعی ماہرین اور ماہرینِ تعلیم نے آئی پی ایس میں منعقدہ سیمینار بعنوان اسرائیلی جارحیت کا تسلسل غزہ میں نسل کُشی کے دو سال میں پیش کئے ۔ سیمینار سے خطاب کرنے والوں میں سابق سفیر نائلہ چوہان ، سابق سفیر نصراللہ خان، دفاعی ماہر بریگیڈیئر (ر) سید نذیر، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اظہر اور ا نسٹی ٹیوٹ کے نائب چیئرمین سابق سفیر سید ابرار حسین شامل تھے۔