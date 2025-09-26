صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں اسرائیلی جارحیت عالمی برادری کی ناکامی ،مقررین

  • اسلام آباد
غزہ میں اسرائیلی جارحیت عالمی برادری کی ناکامی ،مقررین

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور نسل کُشی عالمی برادری کی ناکامی کی عکاسی کرتی ہے، جسے امریکی سیاست، زیادہ تر عرب ممالک کے ناکافی ردِعمل اور غیر مؤثر عالمی اداروں نے مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔

یہ صورتحال اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ اسرائیلی اقدامات اور توسیع پسندانہ منصوبوں کو روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے مسلم اتحاد، وسائل کے باہمی اشتراک، مشترکہ دفاعی معاہدوں اور امن قائم رکھنے والی افواج کی فوری ضرورت ہے ۔ یہ مشاہدات تجربہ کار سفارتکاروں، دفاعی ماہرین اور ماہرینِ تعلیم نے آئی پی ایس میں منعقدہ سیمینار بعنوان اسرائیلی جارحیت کا تسلسل غزہ میں نسل کُشی کے دو سال میں پیش کئے ۔ سیمینار سے خطاب کرنے والوں میں سابق سفیر نائلہ چوہان ، سابق سفیر نصراللہ خان، دفاعی ماہر بریگیڈیئر (ر) سید نذیر، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اظہر اور ا نسٹی ٹیوٹ کے نائب چیئرمین سابق سفیر سید ابرار حسین شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں 76واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال،بھکر،خوشاب،میانوالی میں بھی نصب کرنیکی تیاریاں

ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام فعال واٹر پلانٹس کا معائنہ

کوچ کی موٹرسائیکل کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،شوہر،بیٹا زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ