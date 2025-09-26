پولیس ویلفیئر فلنگ سٹیشن ائیر پورٹ روڈ کا افتتاح
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی تارِیخ میں سب سے بڑے ویلفیئر پراجیکٹس کی تکمیل، پولیس ویلفیئر فلنگ سٹیشن ائیر پورٹ روڈ کا افتتاح کردیا گیا۔
سعودی ایمبیسی کے کمرشل اتاشی نائف الحربی نے افتتاح کیا، تقریب میں سعودی ایمبیسی کے عہدیداران، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، اوگرا کے عہدیداران، وافی پاکستان لمیٹڈ کے عہدیداران اور دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی، سی پی او نے کہا کہ فلنگ سٹیشنز سے حاصل ہونے والی رقم سے راولپنڈی پولیس کے 122شہداء فیمیلیز کو 15ہزار روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گئے، ڈس ایبلڈ، شدید زخمی یا مستقل ادوایات لینے اور علاج کروانے والے غازیوں کو ہر ماہ 10ہزار روپے ادا کیے جائیں گے، پراجیکٹ پاک سعودی برادرانہ تعلقات کی ایک خوشگوار مثال ہے۔ قبل ازیں ایک سٹیشن راجہ بازار میں تعمیر کیا گیا ہے۔