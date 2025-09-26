صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ویلفیئر فلنگ سٹیشن ائیر پورٹ روڈ کا افتتاح

  • اسلام آباد
پولیس ویلفیئر فلنگ سٹیشن ائیر پورٹ روڈ کا افتتاح

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی تارِیخ میں سب سے بڑے ویلفیئر پراجیکٹس کی تکمیل، پولیس ویلفیئر فلنگ سٹیشن ائیر پورٹ روڈ کا افتتاح کردیا گیا۔

 سعودی ایمبیسی کے کمرشل اتاشی نائف الحربی نے افتتاح کیا، تقریب میں سعودی ایمبیسی کے عہدیداران، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، اوگرا کے عہدیداران، وافی پاکستان لمیٹڈ کے عہدیداران اور دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی، سی پی او نے کہا کہ فلنگ سٹیشنز سے حاصل ہونے والی رقم سے راولپنڈی پولیس کے 122شہداء فیمیلیز کو 15ہزار روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گئے، ڈس ایبلڈ، شدید زخمی یا مستقل ادوایات لینے اور علاج کروانے والے غازیوں کو ہر ماہ 10ہزار روپے ادا کیے جائیں گے، پراجیکٹ پاک سعودی برادرانہ تعلقات کی ایک خوشگوار مثال ہے۔ قبل ازیں ایک سٹیشن راجہ بازار میں تعمیر کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان

جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن

عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو

ڈینگی کا خطرہ ، فوگنگ سپرے کے فوری اقدامات کا حکم

چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ

ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ