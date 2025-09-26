صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
تمام انڈرگریجویٹ پروگرامز کیلئے کم از کم تین کریڈٹ کی انٹرن شپ لازمی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اہم اقدام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت پاکستانی گریجویٹس کو روزگار کیلئے مزید بہتر بنانے کے لیے۔۔۔

 تمام انڈرگریجویٹ ڈگری پروگرامز میں پیشہ ورانہ انٹرن شپ اور صنعت سے متعلقہ سرٹیفیکیشنز کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پالیسی جو انڈرگریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، علم اور جاب مارکیٹ میں درکار عملی مہارتوں کے درمیان خلا کو پُر کرنے کیلئے ڈیزائن کی گئی ہے، تمام انڈرگریجویٹ پروگرامز کیلئے اب کم از کم تین کریڈٹ کی انٹرن شپ لازمی ہوگی۔

