  • اسلام آباد
قتل، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث افراد کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ڈی آئی جی جواد طارق کی زیر صدارت کرائم میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، اے آئی جی جنرل اینڈ ڈویلپمنٹ، زونل ایس پیز، ایس پی ڈولفن و پیٹرولنگ اور دیگر افسران کی شرکت کی۔

افسران کی کارکردگی کا فرداً فرداً جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رابری میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ڈی آئی جی نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں و موٹرسائیکلز پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اشتہاری مجرمان اور متحرک گینگز کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشنز کی جائیں، پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنائیں اور پٹرولنگ افسران 24/7فیلڈ میں موجود رہیں گے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔

