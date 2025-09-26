صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، قرآنی مخطوطات کے تحفظ، دستاویزات اور علمی احیاء کے حوالے سے معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں قرآنی مخطوطات کے تحفظ، دستاویزات اور علمی احیاء کے حوالے سے تاریخی معاہدہ طے پاگیا ہے۔

 جس کا مقصد اس عظیم علمی و روحانی ورثے کو جدید تقاضوں کے مطابق محفوظ کرنا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف قرآنی خزائن کو ڈیجیٹل اور تحقیقی صورت میں محفوظ بنانے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے بلکہ علمی دنیا کو ایک نئی سمت دے گا۔ معاہدہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعب قرآن و تفسیر اور پاکستان کے ممتاز و معروف ڈیجیٹل قرآنیکس مینوسکرپٹس پراجیکٹ کے مابین طے پایا۔

