شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح،غفلت برداشت نہیں کرینگے،ڈی آئی جی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ڈی آئی جی اسلام آباد جواد طارق کی زیرصدارت کرائم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطا ب میں انہوں نے کہا کہ فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ غیر رجسٹرڈ اور بغیر نمبر گاڑیوں اور موٹرسائیکلز پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں، پٹرولنگ کو مزید موثر بنانے کی ہدایات جاری کیں، فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جرائم کے انسداد کیلئے تما م تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنائیں۔

