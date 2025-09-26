صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادمیں آوارہ کتے، وفاقی محتسب کا نوٹس،کارروائی کی ہدایت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر میڈیا رپورٹس، شہریوں کی تشویش اور شکایات پر متعلقہ اداروں کی غفلت کا ازخود نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 متعلقہ اداروں کی لاپرواہی کے باعث آوارہ کتوں کی تعداد اور کاٹنے کا معاملہ المناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سی ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کے حکام کو آوارہ کتوں کے سدباب کیلئے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی پالیسی پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے لیتے ہوئے وفاقی محتسب نے متعلقہ حکام کو اس مسئلے کا فوری حل تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بیماریوں، ماحولیاتی آلودگی اور حادثات کا باعث بن رہی ہے، بالخصوص بچے اور بزرگ شہری بطور خاص متاثر ہو رہے ہیں۔

