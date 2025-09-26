عوامی خدمت کے معیار کو مزید بلند کیا جائے، آئی جی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آئی جی اسلام آباد کا فورس کے انتظامی امور کے حوالے سے اجلاس میں پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافہ۔۔۔
دستیاب وسائل کے موثر استعمال، لاجسٹک سپورٹ کے بہتر انتظامات اور جاری خصوصی منصوبہ جات کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ افسران کو درکار سہولیات کی بروقت فراہمی کیلئے خصوصی احکامات بھی جاری کئے۔ آئی جی نے کہا کہ افسران جدید ٹیکنالوجی اور اصلاحات کے ذریعے عوامی خدمت کے معیار کو مزید بلند کیا جائے، اس موقع پر ڈائریکٹر اسپیشل انیشی ایٹو نے مختلف ترقیاتی و فلاحی منصوبوں پر آئی جی اسلام آباد کوبریفنگ دی۔