صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین بی آئی ایس پی سے بلوچستان کے وفد سے ملاقات

  • اسلام آباد
چیئرمین بی آئی ایس پی سے بلوچستان کے وفد سے ملاقات

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد سے پیپلزپارٹی بلوچستان کے صدر، سینیٹر سردار عمر گورگیچ اور پیپلزپارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی۔۔۔

 مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ندیم افضل چن نے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ جس میں صوبہ بلوچستان کے حوالے سے بی آئی ایس پی کی سرگرمیوں اور مختلف سماجی ترقیاتی خدمات پر گفتگو کی ۔ وفد نے پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹ چیئرمین سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان کے عوامی مسائل، صوبے کی محرومیوں کے ازالے اور ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھا میں 76واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال،بھکر،خوشاب،میانوالی میں بھی نصب کرنیکی تیاریاں

ڈینگی :خطرے کی گھنٹی بج گئی، لاروا برآمد،حکام کی دوڑیں

سینئر پروگرام آفیسر انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ریسرچ سنٹر کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

صاف پانی اتھارٹی کے زیر اہتمام فعال واٹر پلانٹس کا معائنہ

کوچ کی موٹرسائیکل کو ٹکر،خاتون جاں بحق ،شوہر،بیٹا زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ