چیئرمین بی آئی ایس پی سے بلوچستان کے وفد سے ملاقات
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد سے پیپلزپارٹی بلوچستان کے صدر، سینیٹر سردار عمر گورگیچ اور پیپلزپارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی۔۔۔
مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ندیم افضل چن نے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ جس میں صوبہ بلوچستان کے حوالے سے بی آئی ایس پی کی سرگرمیوں اور مختلف سماجی ترقیاتی خدمات پر گفتگو کی ۔ وفد نے پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹ چیئرمین سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان کے عوامی مسائل، صوبے کی محرومیوں کے ازالے اور ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔