ہیلتھ سروسز اکیڈمی سے ملکر مختلف منصوبے بنائینگے، رانا مشہود

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وزیراعظم کے ٹیکنیکل گروپ کے رکن اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی سے چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے ملاقات کی۔

نوجوانوں کی صحت، تعلیم اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر شہزاد نے یوتھ پروگرام میں ہیلتھ کمپوننٹ شامل کرنے کی تجویز دی۔ رانا مشہود نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی خدمات کو سراہا اور مشترکہ منصوبوں میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کیلئے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ مختلف صحت و تربیتی پروگراموں کو یکجا کرنے کی تجاویز پر غور، آئندہ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔

