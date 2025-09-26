صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی تبادلوں، عوامی روابط سے دوطرفہ تعلقات مستحکم ہونگے، ترکیہ سفیر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) پاکستان میں ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر وغلو نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کو تعلیم کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہئے۔

 تعلیمی تبادلے اور عوامی روابط دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طلبہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے جس سے تعلقات مزید مستحکم ہونگے۔ ان خیالات کا اظہار ترکیہ کے سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جہاں 2025کیلئے ترکیہ سکالرشپ حاصل کرنے والے 166پاکستانی طلبہ کو رخصت کیا گیا۔ فی الحال تقریباً 5ہزار پاکستانی طلبہ ترکیہ میں زیرتعلیم ہیں، تاہم یہ تعداد دونوں ممالک کے گہرے تعلقات کی مکمل عکاسی نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ برسوں میں اس تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا جائے گا۔ سفارت خانے کے ایجوکیشن کونسلر ڈاکٹر مہمت طوفان نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور تعلیم کو تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور شرح خواندگی بڑھانے کیلئے کلیدی قرار دیا۔

