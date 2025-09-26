شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب سفارتی کامیابی، سیدال خان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان نے وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ میں تاریخی خطاب کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے دنیا کے سب سے اہم فورم پر نہ صرف پاکستان کا مؤقف بھرپور انداز میں اجاگر کیا بلکہ ہر پاکستانی کی آواز کو عالمی سطح پر مؤثرطریقے سے پیش کیا۔ وزیراعظم کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے، وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے متوقع ملاقات پاکستان کے اعتماد، دفاعی تعاون اور خارجہ پالیسی کیلئے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیراعظم کی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں سے خطے اور عالمی سیاست میں پاکستان کا کردار مزید مستحکم ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے خطے کی سلامتی، دہشت گردی کے خاتمے، معیشت، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں نئے دور کا آغاز ثابت ہوں گے۔