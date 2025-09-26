صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان میں جدید طبی سہولیات فراہم کرینگے، وزیر صحت

  • اسلام آباد
گلگت بلتستان میں جدید طبی سہولیات فراہم کرینگے، وزیر صحت

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی سید مصطفی کمال سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے گزشتہ روز ملاقات کی۔

گلگت بلتستان میں صحت عامہ کے جاری اور نئے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز علاقوں، بالخصوص گلگت بلتستان میں معیاری اور جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ خاندانی منصوبہ بندی و پرائمری ہیلتھ کیئر پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت فراہم کردہ فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنایا گیا ہے اور بچت شدہ رقوم کو ملازمین کی تنخواہوں کیلئے مختص کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوروں کے خلاف آپریشن تیز،غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ، متعدد کنکشنز منقطع

قبضے کا طریقے بدل گیا،ریکارڈ میں جعلسازی کرکے سرکاری زمینیں فروخت : محسن شیخانی

ریبیز کنٹرول ، ویکسینیشن پروگرام پر حکومتی توجہ مرکوز ، ناصر حسین

دھاندلی کا اصل نام پیپلزپارٹی، الیکشن کمیشن سہولت کار ،منعم ظفر

میئر کے احکامات پر جراثیم کش اسپرے مہم کا آغازآج سے ہوگا

کاٹی کی شاندار خدمات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ