گلگت بلتستان میں جدید طبی سہولیات فراہم کرینگے، وزیر صحت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی سید مصطفی کمال سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے گزشتہ روز ملاقات کی۔
گلگت بلتستان میں صحت عامہ کے جاری اور نئے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز علاقوں، بالخصوص گلگت بلتستان میں معیاری اور جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ خاندانی منصوبہ بندی و پرائمری ہیلتھ کیئر پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت فراہم کردہ فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنایا گیا ہے اور بچت شدہ رقوم کو ملازمین کی تنخواہوں کیلئے مختص کیا گیا ہے۔