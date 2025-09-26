صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئیگنائٹ، وزارت آئی ٹی کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ کا آغاز

  • اسلام آباد
آئیگنائٹ، وزارت آئی ٹی کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ کا آغاز

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)آئیگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ 2025 کا آغاز کیا گیا ہے۔

مصنوعی ذہانت کا ایک تاریخی قومی اقدام ہے جس کا مقصد نوجوانوں، پروفیشنلز اور محققین کو پاکستان کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے اے آئی کے استعمال پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ مقابلہ پانچ بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں منعقد ہوگا اور اس کا شاندار فائنل اسلام آباد میں ہوگا۔یہ اقدام قومی اہمیت کے اہم شعبوں میں اے آئی سے چلنے والی ترقی کو آگے بڑھانے کیلئے شروع کیا گیا ہے ، جن میں تعلیم، صحت، گورننس، مالیات اور ماحولیاتی نظام شامل ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا اے آئی ریپر مقابلہ 2025 ہماری اس پختہ وابستگی کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو جامع ترقی، سماجی اثرات اور معاشی خوشحالی کے لیے بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ مقابلہ محض ایک مقابلہ نہیں بلکہ ایک قومی تحریک ہے، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10اکتوبر 2025ہے۔

