آئیگنائٹ، وزارت آئی ٹی کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ کا آغاز
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)آئیگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ 2025 کا آغاز کیا گیا ہے۔
مصنوعی ذہانت کا ایک تاریخی قومی اقدام ہے جس کا مقصد نوجوانوں، پروفیشنلز اور محققین کو پاکستان کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے اے آئی کے استعمال پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ مقابلہ پانچ بڑے شہروں کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں منعقد ہوگا اور اس کا شاندار فائنل اسلام آباد میں ہوگا۔یہ اقدام قومی اہمیت کے اہم شعبوں میں اے آئی سے چلنے والی ترقی کو آگے بڑھانے کیلئے شروع کیا گیا ہے ، جن میں تعلیم، صحت، گورننس، مالیات اور ماحولیاتی نظام شامل ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا اے آئی ریپر مقابلہ 2025 ہماری اس پختہ وابستگی کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو جامع ترقی، سماجی اثرات اور معاشی خوشحالی کے لیے بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ مقابلہ محض ایک مقابلہ نہیں بلکہ ایک قومی تحریک ہے، رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10اکتوبر 2025ہے۔