ماحول دوست شہر کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہے، رندھاوا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کہا کہ اسلام آباد کو خوبصورت اور ماحول دوست شہر بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پودوں اور پھولوں کی جلد افزائش و تحفظ کیلئے جدید سپرنکلر سسٹم نصب کئے جائیں۔ اجلاس میں انوائرمنٹ ونگ کے عملے کو خصوصی کورسز اور ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین نے کہا کہ اہم مقامات پر مستقل بنیادوں پر جدید اور خوبصورت ایل ای ڈی لائٹس کی تنصیب کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر چیئرمین سی ڈی اے سے چیئرمین ای او بی آئی ڈاکٹر جاوید شیخ اور انکی ٹیم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اسلام آباد میں سرمایہ کاری کیلئے مختلف منصوبوں میں شراکت داری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں بالخصوص میزبانی کی صنعت سے متعلقہ مختلف منصوبے زیرغور لائے گئے اور ان منصوبوں کے مالیاتی اور آپریشنل ماڈلز پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں میزبانی کی صنعت سے متعلقہ پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کیلئے بہترین مواقع موجود ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنسوں سمیت اگلے ایس سی او سمٹ کا انعقاد دارالخلافہ اسلام آباد میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد شہر کو سفارتی اور سیاحتی مرکز کے طور پر متعارف کرانے کیلئے ہوٹل انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے کافی مواقع موجود ہیں۔ چیئرمین ای او بی آئی نے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ پودوں کی نگہداشت اور درختوں کی کٹائی کی روک تھام کیلئے جی آئی ایس ٹیگنگ اور بہترین مانیٹرنگ سسٹم متعارف کروایا جائے۔ پودوں اور پھولوں کی جلد افزائش و تحفظ کیلئے جدید سپرنکلر سسٹم نصب کئے جائیں۔ اجلاس میں انوائرمنٹ ونگ کے عملے کو خصوصی کورسز اور ٹریننگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔