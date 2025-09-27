صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،میٹرک سیکنڈ اینول امتحان 29ستمبر سے شروع ہونگے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے زیر اہتمام امتحان میٹرک سیکنڈ اینول 2025 29 ستمبر سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور امیدواران کو رول نمبر سلپس بھجوا دی گئی ہیں۔۔۔

ریگولر امیدواران کی رول نمبر سلپس ان کے اداروں کے پورٹل پر جبکہ پرائیویٹ امیدواران کی رول نمبر سلپس ان کے داخلہ فارم پر درج پتہ جات پر ارسال کر دی گئی ہیں۔ مزید سہولت کے لیے رول نمبر سلپس بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دی گئی ہیں ۔جنہیں امیدواراپنا ب فارم نمبر یا آن لائن داخلہ فارم نمبر درج کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔چیئرمین بورڈ عدنان خان اور کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر نے مشترکہ اعلامیہ میں بتایا کہ امتحان کے لیے مجموعی طور پر 44 امتحانی مراکز تشکیل دیئے گئے ہیں جن میں 18 بوائز، 12 گرلز اور 14 مشترکہ مراکز شامل ہیں۔ تمام امتحانی مراکز کی سخت نگرانی کی جائے گی جبکہ حساس مراکز میں کیمروں کے ذریعے آن لائن مانیٹرنگ کا انتظام کیا گیا ہے ۔ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

 

