ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کل ہوگی
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اور جمعیت علمائے پاکستان کی میزبانی میں قومی سطح پر رحمت للعالمین و ختم نبوت کانفرنس کل ایک بجے ہوگی ۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے جید علمائے کرائم مشائخ عظام ، سیاسی و سماجی رہنما شرکت کریں گے ۔
