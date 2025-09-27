صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کل ہوگی

  • اسلام آباد
ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کل ہوگی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اور جمعیت علمائے پاکستان کی میزبانی میں قومی سطح پر رحمت للعالمین و ختم نبوت کانفرنس کل ایک بجے ہوگی ۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے جید علمائے کرائم مشائخ عظام ، سیاسی و سماجی رہنما شرکت کریں گے ۔

 ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اور جمعیت علمائے پاکستان کی میزبانی میں قومی سطح پر رحمت للعالمین و ختم نبوت کانفرنس کل ایک بجے ہوگی ۔ کانفرنس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے جید علمائے کرائم مشائخ عظام ، سیاسی و سماجی رہنما شرکت کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن