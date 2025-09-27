صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث دو مجرموں سمیت 8افراد گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث دو مجرموں سمیت 8افراد گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث دو مجرموں سمیت 8 جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔۔۔

،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں گولڑہ، سمبل ، شمس کالونی ، کورال اور تھانہ ہمک پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے دو کلاشنکوف ، مختلف بو ر کے تین پستول معہ ایمونیشن اور ایک خنجر برآمد کرلیا ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران دو مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی، ایس ایس پی آپریشنز نے کہاکہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہمہ وقت مصروف عمل ہے ،کسی کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کی ڈبل سنچری،انتظامیہ قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن