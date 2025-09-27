سنگین جرائم میں ملوث دو مجرموں سمیت 8افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث دو مجرموں سمیت 8 جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔۔۔
،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں گولڑہ، سمبل ، شمس کالونی ، کورال اور تھانہ ہمک پولیس نے 6 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے دو کلاشنکوف ، مختلف بو ر کے تین پستول معہ ایمونیشن اور ایک خنجر برآمد کرلیا ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران دو مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی، ایس ایس پی آپریشنز نے کہاکہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ہمہ وقت مصروف عمل ہے ،کسی کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔