اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام سانپوں بارے آگاہی پروگرام

  • اسلام آباد
اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام سانپوں بارے آگاہی پروگرام

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں مقامی سانپوں کے بارے میں آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں طلباء، سانپ پکڑنے والے ماہرین اور حیاتیات کے ماہرین نے شرکت کی۔۔۔

مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر حیاتیاتی تنوع وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی نعیم اشرف نے کہا کہ سانپ ماحولیاتی نظام کے توازن کے لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ یہ کیڑوں کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹر وائلڈ لائف سخاوت علی نے زور دیا کہ سانپ ماحول کا لازمی حصہ ہیں اور ان کا احترام اور تحفظ ضروری ہے ۔ 

 

