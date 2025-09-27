پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات کا دورہ رتہ امرال ،شہریوں کے مسائل سنے
راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار ) پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے یونین کونسل نمبر 1 رتہ امرال کا دورہ کیا جہاں خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور۔۔۔
اپنے مسائل براہِ راست ان کے سامنے رکھے ۔شازیہ رضوان نے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر ، بجلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ عوام کو ریلیف پہنچانا حکومت کے ایجنڈے میں سرفہرست ہے ۔