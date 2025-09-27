صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کنزہ مرتضیٰ کی زیر نگرانی انفورسمنٹ سکواڈ نے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے چاکرہ روڈ پر انسداد تجاوزات آپریشن کیا۔۔۔۔

 آپریشن کے دوران غیر قانونی شیڈز، گرلز، سٹالز اور ایک پرائیویٹ سکول کی جانب سے سڑک کنارے بنائے گئے عارضی ڈھانچے مسمار کر دیئے گئے ۔ اس کے علاوہ ایک کمرشل عمارت کی سیڑھیاں اور گرل جو منظور شدہ حدود سے تجاوز کر کے عوامی راستے میں رکاوٹ ڈال رہی تھیں بھی ہٹا دی گئیں ۔ ڈی جی نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اور سہولت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انسداد تجاوزات قوانین اور ڈینگی ایس او پیز پر عملدرآمد لازمی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پراپرٹی مالکان، بلڈرز اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ قانونی رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ 

 

