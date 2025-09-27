صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

اسلام آباد(دنیار پورٹ )چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے سٹیٹ بینک اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں ٹیکس آگاہی سیشن منعقد کیا۔۔۔

سیشن ایف بی آر کے جاری آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام میں ٹیکس سے متعلق طریقہ کار کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور ٹیکس کمپلائنس کلچر کو فروغ دینا ہے ۔ سٹیٹ بینک پاکستان پہنچنے پر ایف بی آر کی ٹیم کاخیر مقدم سینئر ڈپٹی چیف منیجر امتیاز علی اور سٹیٹ بینک کے عملے نے کیا۔سیکرٹری کمپلائنس نے تعارفی کلمات میں شرکائکو ایف بی آر کے معاشی ترقی میں کردار کے بارے میں تفصیل سے ا ٓگاہ کیا۔  اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہو ا اور شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی گئیں ۔

 

