ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد
اسلام آباد(دنیار پورٹ )چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے سٹیٹ بینک اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں ٹیکس آگاہی سیشن منعقد کیا۔۔۔
سیشن ایف بی آر کے جاری آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام میں ٹیکس سے متعلق طریقہ کار کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور ٹیکس کمپلائنس کلچر کو فروغ دینا ہے ۔ سٹیٹ بینک پاکستان پہنچنے پر ایف بی آر کی ٹیم کاخیر مقدم سینئر ڈپٹی چیف منیجر امتیاز علی اور سٹیٹ بینک کے عملے نے کیا۔سیکرٹری کمپلائنس نے تعارفی کلمات میں شرکائکو ایف بی آر کے معاشی ترقی میں کردار کے بارے میں تفصیل سے ا ٓگاہ کیا۔ اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہو ا اور شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی گئیں ۔