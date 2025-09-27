صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے اسلام آباد پولیس میں سروس ڈیلیوری، عوامی سہولیات اور شہریوں کے ساتھ پولیس رویئے کو مزید بہتر بنانے کیلئے اسلام آباد کے مختلف تھانہ جات اور ۔۔۔

زونل ایس پیز دفاتر کے دورے کیے ، آئی جی نے پولیس سٹیشن کے دورے کے دوران فرنٹ ڈیسک، محرر روم اور دیگر اہم شعبہ جات کا معائنہ کیا، انہوں نے شہریوں سے براہ راست رابطہ رکھنے والے افسران کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے ساتھ مثالی رویہ اپنائیں اور انکے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، عوامی سہولیات کی بہتری کیلئے دیئے گئے احکامات پر عملدرآمد کی صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ اور افسران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ۔

 

