شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے اسلام آباد پولیس میں سروس ڈیلیوری، عوامی سہولیات اور شہریوں کے ساتھ پولیس رویئے کو مزید بہتر بنانے کیلئے اسلام آباد کے مختلف تھانہ جات اور ۔۔۔
زونل ایس پیز دفاتر کے دورے کیے ، آئی جی نے پولیس سٹیشن کے دورے کے دوران فرنٹ ڈیسک، محرر روم اور دیگر اہم شعبہ جات کا معائنہ کیا، انہوں نے شہریوں سے براہ راست رابطہ رکھنے والے افسران کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے ساتھ مثالی رویہ اپنائیں اور انکے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، عوامی سہولیات کی بہتری کیلئے دیئے گئے احکامات پر عملدرآمد کی صورتحال کا مشاہدہ کیا۔ اور افسران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ۔