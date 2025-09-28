صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیوڑہ، پولیس مقابلہ ، 2 ہلاک

  • اسلام آباد
کھیوڑہ، پولیس مقابلہ ، 2 ہلاک

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان کے علاقہ کوٹلی ککڑ پنڈی روڈ پر موٹرسائیکل پر سوار مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔۔۔

 پولیس مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا، دوران سرچ آپریشن 2ملزمان مردہ حالت میں پائے گئے جن کی شناخت سودھیر سکنہ کلس شریف تحصیل بھیرہ، ندیم عباس عرف بھولا ولد نذر محمد سکنہ 9چک بھلوال ضلع سرگودھا سے ہوئی۔ کراس فائرنگ میں ایک فائر پولیس افسر کے سینے پر لگا جو خوش قسمتی سے بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ کے علاوہ تحصیل پنڈدادنخان میں ہونے والی وارداتو ں میں چھینے گئے موبائل فونز، شناختی کارڈ و دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل