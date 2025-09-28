کھیوڑہ، پولیس مقابلہ ، 2 ہلاک
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان کے علاقہ کوٹلی ککڑ پنڈی روڈ پر موٹرسائیکل پر سوار مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔۔۔
پولیس مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا، دوران سرچ آپریشن 2ملزمان مردہ حالت میں پائے گئے جن کی شناخت سودھیر سکنہ کلس شریف تحصیل بھیرہ، ندیم عباس عرف بھولا ولد نذر محمد سکنہ 9چک بھلوال ضلع سرگودھا سے ہوئی۔ کراس فائرنگ میں ایک فائر پولیس افسر کے سینے پر لگا جو خوش قسمتی سے بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ کے علاوہ تحصیل پنڈدادنخان میں ہونے والی وارداتو ں میں چھینے گئے موبائل فونز، شناختی کارڈ و دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔