لڑکی کے اغوا میں ملوث ملزمہ کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عدنان رسول لاڑک کی عدالت نے تھانہ شالیمار کی حدود سے 15 سالہ لڑکی کے اغوا کے مقدمے میں ملزمہ اسما آصف کی ضمانت قبل ازگرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ نے اپنے بیان میں واضح طور پر ملزمہ کو ملوث کیا ہے، جبکہ نکاح نامہ بھی ریکارڈ پر موجود نہیں۔ اس مرحلے پر ایسا کافی مواد موجود ہے جو درخواست گزار کو جرم سے جوڑتا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ضمانت قبل از گرفتاری ایک غیر معمولی ریلیف ہے، جو صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب مدعی کی بدنیتی یا جھوٹ واضح ہو تاہم موجودہ کیس میں ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا۔ عدالت کے مطابق ایسے مقدمات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ابتدائی طور پر جرم کے شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ اور اس کیس میں شواہد ملزمہ کے خلاف پائے گئے۔ پولیس سے مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔

