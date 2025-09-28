صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ٹک ٹاک پر دوستی، افغان شہری نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی

اسلام آباد(خبرنگار، دنیا نیوز)راولپنڈی تھانہ پیرودھائی کے علاقہ بنگش کالونی میں شوہر نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی، دونوں افغانی تھے، ٹک ٹاک پر دوستی کے بعد دو ماہ قبل شادی کی تھی، مقتولہ کی دوسری شادی تھی۔

شوہر امیر نے اپنی اہلیہ ثناء کو قتل کرنے کے بعد پھندا لگا کر خودکشی کر لی، دونوں کی دو ماہ قبل شادی ہوئی تھی، خاتون کی امیر سے دوسری شادی تھی اور پہلی شادی سے اس کا دو سال کا بیٹا تھا۔ امیر، ثناء سے شادی کیلئے دو ماہ قبل بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا، تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ امیر نے شادی کے موقع پر ثناء کو جلد سونے کے زیورات پہنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن زیورات نہیں پہن سکا جس پر دونوں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں میاں بیوی کی نعشیں پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر دی ہیں۔

