سنگین جرائم میں ملو ث 4مجرموں سمیت 15جرائم پیشہ گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملو ث 4مجرموں سمیت 15جرائم پیشہ گرفتار

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چار مجرموں سمیت 15جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرلیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔

اس سلسلہ میں مارگلہ، کراچی کمپنی، گولڑہ، ترنول، کھنہ، کورال، لوہی بھیر اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3350گرام ہیروئن، 1225گرام چرس، 100 آئس، 8عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اورایک عدد خنجر برآمد کر لیا جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانیوالی خصوصی مہم کے دوران چار مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔

