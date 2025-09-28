ورلڈ ٹورازم ڈے کی مناسبت سے ٹی ڈی سی پی کے زیراہتمام سیمینار
مری (نمائندہ دنیا) ورلڈ ٹورازم ڈے کی مناسبت سے ٹی ڈی سی پی کے زیراہتمام سیمینار، ٹورازم واک، شجرکاری مہم اور کیک کاٹنے کی تقریبات پتریاٹہ ریزارٹ میں منعقد ہوئیں۔
مہمانانِ خصوصی راجہ اسامہ اشفاق، بلال یامین ستی سمیت مختلف محکموں کے سربراہان اور ہوٹل سے وابستہ کاروباری شخصیات و دیگر نے شرکت کی۔ راجہ اسامہ اشفاق کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے صرف مری کے سیاحتی منصوبوں کیلئے 17ارب روپے مختص کیے ہیں، سیاحوں کو سہولیات دینے کیلئے پرعزم ہیں۔ جس کیلئے غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔