  • اسلام آباد
اقدام قتل اور ضرر کے مقدمات میں 2 مجرموں کو سزائیں

راولپنڈی (این این آئی) راولپنڈی پولیس کی موثر پولیسنگ کے باعث اقدام قتل اور ضرر کے مقدمات میں عدالتوں نے 2مجرمان کو سزائیں سنا دیں۔

تفصیلات کے مطابق معزز عدالت نے مجرم دانیال کو اقدام قتل کے جرم میں 7سال قید اور 1لاکھ روپے جرمانہ،ضرر کے جرم میں 5سال قید 2لاکھ روپے ہرجانہ اور 50ہزار روپے ضمان کی سزائیں سنائی گئیں، مجرم نے فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کر دیا تھا، واقعہ کا مقدمہ نومبر 2020تھانہ گوجرخان میں درج کیا گیا تھا، مجرم سعد احمد کو اقدام قتل کے جرم میں 5سال قید اور 60ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

