  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) برطانیہ کے امتحانی بورڈ آکسفورڈ AQAنے تین اہم مضامین متعارف کروائے ہیں، انٹرنیشنل جی سی ایس ای اسلامیات۔۔۔

 انٹرنیشنل جی سی ایس ای پاکستان سٹڈیز اور انٹرنیشنل جی سی ایس ای اُردو جو پاکستانی طلبہ کو جدید اور ان کی ضروریات کے مطابق تعلیمی نصاب فراہم کرے گی تاکہ وہ انٹرنیشنل جی سی ایس ای کے امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ آکسفورڈ AQAپاکستان کی ڈائریکٹر سلمیٰ عادل نے کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ طلبہ اپنی ثقافت اور ورثے سے جُڑے رہتے ہوئے عالمی سطح کے تسلیم شدہ تعلیمی سرٹیفکیٹس حاصل کر سکیں گے۔

