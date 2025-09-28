صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوری میں پہلی مرتبہ ورلڈ ریڈیو تھیراپی سے آگاہی کے دن کی تقریب

  • اسلام آباد
نوری میں پہلی مرتبہ ورلڈ ریڈیو تھیراپی سے آگاہی کے دن کی تقریب

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیرانتظام کینسر ہسپتال نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اور ریڈیو تھراپی انسٹی ٹیوٹ (نوری) میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ورلڈ ریڈیو تھیراپی سے آگاہی کے دن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

ڈاکٹر شکیل عباس روفی، ممبر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پی اے ای سی کے 20اٹامک انرجی کینسر ہسپتالوں خصوصاً نوری کو کینسر کے مریضوں کی خدمت میں کلیدی کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے نوری کو آئی اے ای اے کا ’’اینکر سینٹر‘‘ قرار دیے جانے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور زور دیا کہ نوری دیگر کینسر مراکز کو بھی اپنی مہارت منتقل کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج

سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ

گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل