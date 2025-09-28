نوری میں پہلی مرتبہ ورلڈ ریڈیو تھیراپی سے آگاہی کے دن کی تقریب
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیرانتظام کینسر ہسپتال نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اور ریڈیو تھراپی انسٹی ٹیوٹ (نوری) میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ورلڈ ریڈیو تھیراپی سے آگاہی کے دن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
ڈاکٹر شکیل عباس روفی، ممبر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے پی اے ای سی کے 20اٹامک انرجی کینسر ہسپتالوں خصوصاً نوری کو کینسر کے مریضوں کی خدمت میں کلیدی کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے نوری کو آئی اے ای اے کا ’’اینکر سینٹر‘‘ قرار دیے جانے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور زور دیا کہ نوری دیگر کینسر مراکز کو بھی اپنی مہارت منتقل کرے۔