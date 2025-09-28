صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریبیز کا آج عالمی دن، پاکستان میں ہرسال ایک ہزار افراد شکار ہوتے ہیں

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ریبیز دنیا کی مہلک بیماری ہے جس سے سالانہ تقریباً 59ہزار اموات ہوتی ہیں، صرف پاکستان میں ہر سال تقریباً ایک ہزار افراد جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔۔۔

 ریبیز کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ریبیز کی بیماری کے بروقت علاج سے بچائی جاسکتی ہے۔ دنیا بھر میں ریبیز ڈے آج 28 کو منایا جا رہا ہے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان حبیب نے کہا کہ ریبیز کی بروقت، درست اقدامات سے 100فیصد قابلِ علاج اور قابلِ تدارک مرض ہے۔ 2025میں چائلڈ لائف نے 11 ہزار سے زائد کتّے کے کاٹے کے شکار بچوں کا علاج کیا ہے۔

