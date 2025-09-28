اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 6 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا، مخبر کی اطلاع پر کارروائی سوہان کے علاقے میں کی گئی۔۔۔
جعلی دودھ کا یونٹ سیل کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا، اتھارٹی کی جانب سے جدید آلات سے انسپکشن کا عمل یقینی بنایا گیا۔ ٹیم نے موقع سے برآمد ہونے والے تین سو کلو ملاوٹی مواد بھی تلف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق نے شہر بھر میں کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شہر میں دودھ کے نام پر ناقص اور مضر صحت پائوڈر کی فروخت کی اجازت نہیں۔ شہریوں کے ساتھ مل کر مضر صحت دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈائون جاری رہے گا۔