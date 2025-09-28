صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 6 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف

  • اسلام آباد
اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 6 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا، مخبر کی اطلاع پر کارروائی سوہان کے علاقے میں کی گئی۔۔۔

 جعلی دودھ کا یونٹ سیل کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا، اتھارٹی کی جانب سے جدید آلات سے انسپکشن کا عمل یقینی بنایا گیا۔ ٹیم نے موقع سے برآمد ہونے والے تین سو کلو ملاوٹی مواد بھی تلف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق نے شہر بھر میں کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شہر میں دودھ کے نام پر ناقص اور مضر صحت پائوڈر کی فروخت کی اجازت نہیں۔ شہریوں کے ساتھ مل کر مضر صحت دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈائون جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا

ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ

سب انسپکٹر کرپشن پر ڈس مس ڈی پی او خوشاب کا واضح پیغام

ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو

کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ

خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل