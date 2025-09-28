صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، الیکٹرک بسیں چلانے پر مشاور ت ،منصوبہ بارے اجلاس

راولپنڈی، الیکٹرک بسیں چلانے پر مشاور ت ،منصوبہ بارے اجلاس

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں پارلیمانی نمائندگان، مسلم لیگ (ن) کے رہنما اور ضلعی حکام نے شرکت کی۔

اجلاس میں شہریوں کو ماحول دوست اور جدید سفری سہولتیں فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات پر غور کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، ملک ابرار، انجینئر قمرالاسلام، فرح ناز اکبر، ضیاء اللہ شاہ، ملک افتخار، راجہ حنیف اور دیگر شریک ہوئے۔ شرکاء نے کہا کہ راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کا آغاز ایک انقلابی اقدام ہوگا جس سے ٹریفک دباؤ کم کرنے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر حکومت کی خصوصی توجہ ہے اور الیکٹرک بس سروس جیسے اقدامات نہ صرف شہریوں کیلئے آسانی پیدا کریں گے بلکہ بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی کی طرف بھی ایک بڑا قدم ہیں۔

