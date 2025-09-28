اسلام آباد میں آوارہ کتوں کیخلاف کارروائی مہم تیز
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے نے دارالحکومت اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی شکایات کے ازالے اور روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کر دیئے ہیں، اس سلسلہ میں آپریشنز میں سی ڈی اے اور ایم سی آئی کی مشترکہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
اس حوالے سے چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایت پر عوامی شکایات کو رجسٹر کرنے اور ازالے کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی سہولیات اور شکایات کے اندراج کیلئے ہیلپ لائن نمبر 1334مکمل طور پر فعال ہے۔ اسلام آباد میں آوارہ کتوں کیلئے ترامڑی میں واقع سٹرے ڈاگ سینٹر کے ذریعے بہتر انتظامات کئے گئے ہیں۔ آوارہ کتوں کو پکڑنے , انکی نسبندی و حفاظتی ٹیکے لگانے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کیلئے ٹی این وی آر طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ سی ڈی اے کے ریکارڈ کے مطابق جولائی سے ستمبر 2025کے دوران دارالحکومت کی مختلف مارکیٹوں، رہائشی سیکٹروں سمیت دیہی علاقوں سے سینکڑوں آوارہ کتوں کے واقعات پر کارروائی کی گئی۔ ان علاقوں میں سیکٹر G-14، D-12، F-6، F-7، I-9، I-10، G-10، F-11سمیت دیگر سیکٹرز شامل ہیں۔ مجموعی طور پر جولائی سے ستمبر کے دوران اسلام آباد سے ابتک 550سے زائد آوارہ کتوں کو سٹرے ڈاگ سینٹر میں منتقل کیا جاچکا ہے۔