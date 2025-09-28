صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی پولیس کا ناکوں کا دورہ، افسروں سے ملاقات

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد جواد طارق نے مختلف ناکہ جات کا دورہ کیا، پولیس افسران سے ملاقات کی اور انہیں اپنے فرائض مستعدی اور انتہائی چوکس ہو کر سر انجام دینے کی ہدایت کی۔

 انہوں نے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناکہ جات پر ڈیوٹی کے دوران مشکوک عناصر اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈائون عمل میں لائیں، تمام افسران جرائم کی بیخ کنی کیلئے اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کریں،ہم سب اس شہر اور اسکے باسیوں کی جان و مال کی حفاظت کو ممکن بنائیں گے۔

