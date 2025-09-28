آئی جی کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرصدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز، ڈی آئی جی، ایس ایس پیز، زونل ایس پیز اور ڈائریکٹر آئی ٹی نے شرکت کی۔
آئی جی نے پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے موثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اقدامات کو مزید بہتر کیا جائے۔ پولیس افسران کی استعداد کار کو مزید بڑھانے کیلئے ٹریننگ کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے، انہوں نے تمام آپریشنل کمانڈرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ماتحت ٹیموں کے ساتھ بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنائیں۔