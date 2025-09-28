صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ڈینگی کے خاتمہ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں،ڈی سی مری

مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے کہا ہے کہ ڈینگی وائرس کے حوالے سے زیرو ٹالرنس دیکھنا ہے، ضلع مری میں ابتک کی کارکردگی پر مطمئن ہوں۔

ان خیالات کا اظہار ڈینگی کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، سیمینار میں اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر محکموں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ ڈی سی مری نے مختلف محکموں کو بہترین کارکردگی پر شاباش دی اور ڈینگی وائرس کے حوالے سے کام تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت کی، اس موقع پر سی ای او ہیلتھ مری نے ابتک ضلع مری میں ڈینگی وائرس کے حوالے کئے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔

