کسان کارڈ اب کاشتکار کی پہچان بن چکا ہے، وزیر زراعت
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کے دوسرے مرحلے کی ریکوری اور سیلاب متاثرین کی ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر وزیر زراعت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے فلڈ ریلیف کیلئے تاریخ ساز پیکج کا اعلان کیا ہے جبکہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے اقدامات میں محکمہ زراعت کی فیلڈ فارمیشنز نے نہایت قابلِ ستائش کردار ادا کیا ہے۔ کسان کارڈ اب کاشتکار کی پہچان بن چکا ہے جو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مائیکروفنانس پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 160ارب روپے سے زائد کے بلاسود قرضے کاشتکاروں کو فراہم کیے جاچکے ہیں۔ 96ارب 54کروڑ روپے کے بلاسود قرض کی منظوری دی گئی ہے اور کاشتکار اب تک 57ارب 72کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں۔ کسان کارڈ کے قرض کی ادائیگی کیلئے مہم 15اکتوبر سے شروع ہوگی۔