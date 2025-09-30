صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرودھائی ،15سالہ لڑکا قتل ،نعش چھت پر پھینک دی

  • اسلام آباد
راولپنڈی(این این آئی)پیرودھائی میں نامعلوم افراد نے 15 سالہ لڑکے کو قتل کرکے نعش چھت پر پھینک دی ، سی پی او سید نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی راول سے رپورٹ طلب کرکے واقعہ میں ملوث ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔۔۔

 ابتدائی تحقیقات کے مطابق لڑکے کی نعش ایک مکان کی چھت سے ملی، بظاہر تیز دھار آلے کے وار سے قتل کیا گیا ہے ۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کئے ہیں، تمام زاویوں پر تحقیقات کرتے ہوئے قتل کے محرکات کی تحقیقات جاری ہیں۔ نعش کا پوسٹ مارٹم کروا کر قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے ۔

 

